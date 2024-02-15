Çorum'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum\'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum-Samsun kara yolu Amasya il sınırında meydana gelen trafik kazasında, Kamil Koç firmasına ait bir yolcu otobüsü, önünde seyreden bir kamyona arkadan çarptı ve alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

15.02.2024 11:05
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Çorum'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çorum- Samsun kara yolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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