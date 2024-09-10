Çorum'da Engelli Çocuğa Saldırı: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Çorum'da Engelli Çocuğa Saldırı: 2 Gözaltı

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Çorum Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı.

10.09.2024 14:46
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Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Irak uyruklu R.Y'nin (13) Eşrefhoca Caddesi'nde kardeşleriyle çöpten kağıt topladığı sırada saldırıya uğradığı anlara ait kamera görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Videonun yayılması üzerine Çorum Valiliğince konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de videoda R.Y'yi darbeden Y.P. ile videoyu çeken A.G'yi yakaladı.

Darbedilen R.Y. ise polislerce ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

R.Y'nin babası M.A.Y, AA muhabirine, oğlunun birkaç kez aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Oğlunun bedensel ve zihinsel engeli bulunduğunu belirten baba, "Oğlum birkaç kez eve yüzü morarmış şekilde geldi. Gece uyuyamadığı zamanlar oldu. Oğluma saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

R.Y'nin kız kardeşi R.Y. ise ağabeyiyle kağıt toplarken birkaç kez saldırıya uğradıklarını belirterek, "O videoların internetten silinmesini istiyoruz. O videoları gören başka kişiler gelip bizi rahatsız ediyor." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler de aileyi ziyaret ederek, erzak yardımı ulaştırdı.

Aileye, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla erzak ve giyim eşyası ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikolojik destek verilmesi için çalışma başlatıldı.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olunmasının ardından ilk andan itibaren adli ve idari sürecin başlatıldığını söyledi.

Çocuğun adresinin kısa sürede tespit edilerek Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden yetkililerden oluşan heyet tarafından ziyaret edildiğini aktaran Dağlı, "Aile ile görüşülmüş, süreç hakkında kendilerine bilgi verilmiş, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında devletimizce gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilmiştir." dedi.

Dağlı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığına işaret ederek, "Mağdur çocuğa kötü muamelede bulunduğu tespit edilen, 2007 doğumlu A.G. ve Y.P. isimli 2 çocuk yakalanmış olup, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam etmektedir. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çorum Valiliği, İnceleme, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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