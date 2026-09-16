Çorum'daki 70 yıllık Dikiciler Arastası'nda üzüm salkımları altında alışveriş yapılıyor - Son Dakika
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Çorum'daki 70 yıllık Dikiciler Arastası'nda üzüm salkımları altında alışveriş yapılıyor

Çorum\'daki 70 yıllık Dikiciler Arastası\'nda üzüm salkımları altında alışveriş yapılıyor
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Çorum'da yaklaşık 70 yıldır hizmet veren ve 2022'de restore edilen Dikiciler Arastası, taş döşemeli zemini ve çatıyı kaplayan asma dallarıyla ziyaretçi çekiyor. Eylül ayında olgunlaşan üzüm salkımları altında dolaşan gelenler, hem alışveriş yapıyor hem de üzümlerden alıyor.

Çorum'da yaklaşık 70 yıldır hizmet veren Dikiciler Arastası'na (aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu yer) gelen ziyaretçiler, asmalarda olgunlaşan üzüm salkımları altında dolaşıp alışveriş yapıyor.

Etrafında yer alan tarihi Saat Kulesi, Ulu Cami, Güpür Hamamı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken Dikiciler Arastası, iki kişinin yan yana zor yürüyebileceği sokakları ile "Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları"ndan biri olarak gösteriliyor.

Kentin en işlek bölgelerinden Hürriyet Meydanı'na komşu olan 30 metre uzunluğunda bir ucu 1,5, diğer ucu 2 metre genişliğindeki arasta, 2022'de restore edilerek kent turizmine kazandırıldı.

Her biri 1,5 metrekarelik 29 dükkandan oluşan, içinde hediyelik eşya satıcıları ve ayakkabı tamircilerinin yer aldığı arastanın restorasyonunda tarihi dokusunun yanı sıra asmalar da korundu.

İki uçtaki birer kökten yükselip arastanın çatısını kaplayan asma dalları, sokağın dekoratif ögeleri arasında gösteriliyor.

Sokak, taş döşemeli zemini, arastayla yaşıt asma dallarının sardığı tavanıyla özellikle kentin en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alıyor.

Eylül ayında olgunlaşan üzüm salkımları, nostaljik ögelerle dekore edilen arastada güzel görüntüler oluşturuyor.

Arastayı ziyaret edenler üzümlerden de alıyor

Dikiciler Arastası esnafından Ömer Şahinbaş, AA muhabirine, asmaların yıllardır arastanın sokaklarını kapladığını söyledi.

Arastada 5 yıldır esnaflık yaptığını, 55 yıldır da Dikiciler Arastası'nı bildiğini belirten Şahinbaş, "Asmalar benim yaşımdan büyük. Ben kendimi bildim bileli bu asma var. İki kök var, bir uçtan bir uca komple kapattı hemen hemen. Gelenler şu an bu haliyle tezgahlara pek bakmıyor, üzüm salkımlarına bakarak gidiyorlar, çok beğeniyorlar." dedi.

Esnaf Nazife Taşcı da asmaların geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 9 aydır arastada esnaflık yapıyorum. Geçen seneden daha güzel asmalar olduğunu söylüyor buradaki komşularımız. Belediye bakım yapıyor, ilaçlıyor, elleri üstünde sürekli. Gelip giden müşterilerimiz yiyor. Sokağımız çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'daki 70 yıllık Dikiciler Arastası'nda üzüm salkımları altında alışveriş yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'daki 70 yıllık Dikiciler Arastası'nda üzüm salkımları altında alışveriş yapılıyor - Son Dakika
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