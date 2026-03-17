Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'dan Etiyopya'ya Su Kuyusu Bağışı

17.03.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki Orhan Gazi Camisi cemaati, Etiyopya'da su kuyusu açılması için 158 bin lira bağışladı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orhan Gazi Camisi cemaati, Türkiye Diyanet Vakfınca "Bir damla hayat" sloganıyla yürütülen "Su Kuyusu Projesi"ne destek olmaya karar verdi.

Din görevlileri Osman Kılcı ve Hasan Özgür öncülüğünde cemaatten toplanan 158 bin lira, proje kapsamında Etiyopya'da su kuyusu açılması için Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi'ne ulaştırılması amacıyla İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a teslim edildi.

Yıldırım, cami cemaati ve din görevlilerine teşekkür etti.

Kadir Gecesi'nde yapılan bu hayırla susuz insanlara umut olunduğunu belirten Yıldırım, bağışların kabul olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:23
Yok artık Barış Alper! Dünya devleri peşinde gidip izleyecekler
15:18
Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:32:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.