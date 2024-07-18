Çorum Dodurga'da çıkan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Çakırkırağan mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dodurga Orman İşletme Şefliği ve Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.
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