Çorum'un Dodurga ilçesinde çok katmanlı mercek bulutu oluştu.

Birçok noktadan görülebilen çok katmanlı mercek bulutu yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.

METEOROLOJİ NASIL OLUŞTUĞUNU AÇIKLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, çok katmanlı mercek bulutları, engebeli arazilerdeki rüzgar dalgalanmalarının üst üste birkaç katman halinde yoğunlaşmasıyla oluşan orografik (dağlarla, dağ sıralarıyla veya yeryüzünün yükselti ve yamaç şekilleriyle ilgili olan) bir bulut türü olarak tanımlanıyor.

Çok katmanlı mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.