Dodurga semalarında mercek bulutu: Katmanlı görüntü yarım saat sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'a bağlı Dodurga'da gökyüzünde üst üste katmanlardan oluşan mercek bulutu görüldü. İlçenin farklı noktalarından izlenen bulut yaklaşık yarım saatin ardından dağıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bulut türünün engebeli arazilerde rüzgar dalgalanmalarının katmanlar halinde yoğunlaşmasıyla meydana geldiğini belirtiyor.
Çorum'un Dodurga ilçesinde çok katmanlı mercek bulutu oluştu.
Birçok noktadan görülebilen çok katmanlı mercek bulutu yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.
METEOROLOJİ NASIL OLUŞTUĞUNU AÇIKLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, çok katmanlı mercek bulutları, engebeli arazilerdeki rüzgar dalgalanmalarının üst üste birkaç katman halinde yoğunlaşmasıyla oluşan orografik (dağlarla, dağ sıralarıyla veya yeryüzünün yükselti ve yamaç şekilleriyle ilgili olan) bir bulut türü olarak tanımlanıyor.
Çok katmanlı mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)