(KONYA)- Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Konya'da oynanan final mücadelesinde Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Serdar Gürler ile ikinci yarıda Mame Thiam kaydetti.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Çorum FK, Trendyol Süper Lig'e yükselen son ekip oldu.
Son Dakika › Güncel › Çorum FK Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?