Çorum İskilip'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum İskilip\'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde Murat Ç., boşandığı Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu ile tartıştı. Tartışma sırasında bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç., Fatih Sungurlu ve Balaban çiftini yaraladı. Fatih Sungurlu olay yerinde hayatını kaybederken, Balaban çifti ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Murat Ç. gözaltına alındı.

01.05.2024 04:49
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Çorum'un İskilip ilçesinde bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Murat Ç. (42), iki yıl önce boşandığı Emine Sungurlu (42) ve eşi Fatih Sungurlu (45) ile gece saatlerinde Ulaştepe Mahallesi Helvacı Sokak'ta karşılaştı. Sungurlu çifti ile Murat Ç. arasında tartışma çıktı.

Sungurlu çiftinin misafirliğe gittiği Ramazan Balaban (50) ve Şerife Balaban (52), sesleri duyarak sokağa çıktı ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatih Sungurlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Balaban çifti ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ramazan Balaban ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. kısa süre sonra gözaltına alındı.

İfadesine başvurulmak üzere emniyete getirilen Emine Sungurlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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