Çorum'un İskilip ilçesinde bir evin metal bahçe kapılarını ikinci kez çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
İlçede bir kişinin evinin bahçe kapısının ikinci kez çalındığı ihbarı üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarından 3 zanlının kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, hırsızlık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 2 metal bahçe kapısı bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çorum İskilip'te Evlerin Metal Bahçe Kapılarını Çalan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?