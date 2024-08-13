Çorum İskilip'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum İskilip\'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldıktan sonra düzenledikleri operasyonda 272 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

13.08.2024 03:16
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Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.Y, R.D, A.Y. ile M.K'nin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait bağ evinde yapılan aramada 272 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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