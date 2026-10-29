Çorum Laçin'de yanan otomobildeki yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çorum Laçin'de yanan otomobildeki yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

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Çorum'un Laçin ilçesinde Narlı köyü yakınlarında seyir halindeki 06 DOU 633 plakalı otomobilde çıkan yangın, Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü aracı yol kenarına park ederek 112'den yardım istedi; yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

S.B'ye ait 06 DOU 633 plakalı otomobilde Narlı köyü yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.

Aracını yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
İtfaiyeGüncelNarlıLaçinÇorumSon Dakika

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