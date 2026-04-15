Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri Açılıyor

15.04.2026 13:42
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 25 km'lik yol ve tünellerin açılışını yarın gerçekleştirecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum- Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri'nin resmi açılışının yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 25 kilometrelik Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri'ndeki çalışmaları tamamladıklarını bildirdi. Uraloğlu, söz konusu kesimin resmi açılışını yarın gerçekleştireceklerini kaydetti.

'25 KİLOMETRELİK KESİMİ, BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARTLARINA YÜKSELTTİK'

Çorum'un İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğunu işaret eden Bakan Uraloğlu, "Şehrimizin D-100 Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık Yolu'nun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin arasında kalan 25 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik" dedi.

'SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKADAN 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ'

Yolun Çorum ile Laçin arasındaki tamamlanan kesiminde yer alan ve 40 viraj ile geçilebilen Kırkdilim mevkisi hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, "Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim geçişine üç çift tüp tünel inşa ettik. Toplam uzunluğu 4 bin 99 kilometre olan tüneller ile heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtik" ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli'nin 1389 kilometre, T-2 tünelinin 1157 metre ve T-3 tünelinin ise 1553 metre olduğunu belirtti. Uraloğlu, hizmete sunulan 25 kilometrelik kesim ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve yaşam kalitesinin artırılacağını belirterek, "Yolumuz ile Çorum-Laçin arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tüneller ile zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 milyon lira tasarruf da edeceğiz. Ayrıca, çevreye zararlı karbon emisyonu da 3 bin 420 ton azaltacağız" dedi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:28:49.
Advertisement
