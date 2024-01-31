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Çorum Müzesinde 1800 Yıllık Küp Sergileniyor - Son Dakika
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Çorum Müzesinde 1800 Yıllık Küp Sergileniyor

Çorum Müzesinde 1800 Yıllık Küp Sergileniyor

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 yıllık küp, çiftçi tarafından bulunarak Çorum Müzesine teslim edildi. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede küpün Roma dönemine ait olduğu ve hububat saklamak için kullanıldığı belirlendi. Küp, müze bahçesinde ziyaretçilere açıldı.

31.01.2024 14:41  Güncelleme: 14:46
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 yıllık küp Çorum Müzesinde sergileniyor.

Tepelerarası Mevkii'nde 18 Ocak'ta tarlasını sürerken küp bulan çiftçi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede tarihi değeri olabileceği değerlendirilen küp Çorum Müzesine teslim edildi.

Burada uzmanlarca yapılan incelemede küpün Roma dönemine ait, milattan sonra 2-3 yüzyıllarda çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin saklanmasında kullanıldığı belirlendi.

Küp, Çorum Müzesi bahçesinde ziyarete açıldı.

Kaynak: AA

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