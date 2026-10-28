Çorum Osmancık\'ta 103 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü yapıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, 103 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Garnizon Komutanı Binbaşı Salim Tezcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.