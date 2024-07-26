Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen trafik kazalarında bir tır bariyerlere çarptı, sürücü ve yolcu kurtarıldı. Bu sırada yaklaşık 100 metre gerisinde ise cip ve 2 otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Toplamda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

26.07.2024 18:25
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Çorum- Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Salih A. (42) idaresindeki 21 BG 802 plakalı tır, Kaymakçı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın kabininde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Şükrü A. (66), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansta yaralılara müdahale edildiği sırada kaza yerinin yaklaşık 100 metre gerisinde ikinci bir kaza meydana geldi.

Cip ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Ömer Ç. (49) ile Eymen Ç. (11) hafif yaralandı.

Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum-Samsun kara yolunda peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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