Çorum-Samsun yolunda anız yakan kişi dronla görüntülendi, 3 bin 706 lira ceza aldı - Son Dakika
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Çorum-Samsun yolunda anız yakan kişi dronla görüntülendi, 3 bin 706 lira ceza aldı

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Çorum-Samsun yolunda anız yakan kişi dronla görüntülendi, 3 bin 706 lira ceza aldı
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Çorum-Samsun kara yolunun Eskice köyü mevkisinde ağaçlık alana yakın arazide anız yakan kişi dronla görüntülendi. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından jandarma, anızları tutuşturan kişiye 3 bin 706 lira idari para cezası uyguladı.

Çorum'da ağaçlık alana yakın bölgede anız yakarken dronla görüntülenen kişiye idari para cezası uygulandı.

Çorum- Samsun kara yolunun Eskice köyü mevkisinde, ağaçlık alanın yakınındaki arazide bir kişinin anız yakması dronla kayda alındı.

İhbarda bulunulmasının ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Jandarma ekipleri, arazideki anızları tutuşturan N.İ'ye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi (Emre aykırı davranış) gereğince 3 bin 706 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
JandarmaİtfaiyeSamsunGüncelÇevreÇorumSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum-Samsun yolunda anız yakan kişi dronla görüntülendi, 3 bin 706 lira ceza aldı - Son Dakika
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