Çorum Sungurlu'da kolunu makineye kaptıran genç işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Sungurlu ilçesinde OSB'deki bir fabrikada çalışan genç işçi, kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fabrikadaki iş kazasında ağır yaralanan genç işçi hastanede hayatını kaybetti.
Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Yunus Emre Tarlabaz (21), çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarlabaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tarlabaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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