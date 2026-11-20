Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fabrikadaki iş kazasında ağır yaralanan genç işçi hastanede hayatını kaybetti.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Yunus Emre Tarlabaz (21), çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarlabaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarlabaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.