Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde okul binasını boyadı.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında yükümlüler, Mehmetçik İlk ve Ortaokulu binasının boya işlerini gerçekleştirdi.

Ara tatil döneminde yürütülen çalışmayla öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmelerine katkı sağlanırken, yükümlülerin de toplumsal sorumluluk bilinciyle kamu yararına hizmet etmelerine imkan sunuldu.