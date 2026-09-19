Çorum Uğurludağ'da dere yatağında mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum Uğurludağ'da dere yatağında mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı

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Çorum Uğurludağ\'da dere yatağında mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
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Çorum Uğurludağ'da Yenicami Mahallesi'ndeki dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle inerek 2 yavru köpeği buldu. Bulundukları yerden çıkarılan yavru köpekler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenicami Mahallesi'ndeki bir dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri dere yatağında 2 köpek yavrusu buldu.

Bulundukları yerden çıkarılan yavru köpekler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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