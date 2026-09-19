Çorum Uğurludağ\'da dere yatağında mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı

Çorum Uğurludağ'da dere yatağında mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Uğurludağ'da Yenicami Mahallesi'ndeki dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle inerek 2 yavru köpeği buldu. Bulundukları yerden çıkarılan yavru köpekler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenicami Mahallesi'ndeki bir dere yatağından köpek sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri dere yatağında 2 köpek yavrusu buldu.
Bulundukları yerden çıkarılan yavru köpekler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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