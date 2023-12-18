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Çorum Ülkü Ocakları Üyeleri Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Çorum Ülkü Ocakları Üyeleri Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Çorum Ülkü Ocakları üyesi üniversite öğrencileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak kan ihtiyacını karşılamaya katkıda bulundu. Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, düzenli kan bağışının acil ve sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, farkındalık yaratmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Çorum Ülkü Ocakları Üyeleri Türk Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu
18.12.2023 - 12:12,
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Çorum Ülkü Ocakları üyesi üniversite öğrencileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay'ın kan ihtiyacını karşılamasına katkıda bulunmak amacıyla üniversite birimi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirten Tosik, "Bu ihtiyacı giderebilmenin tek yolu düzenli kan bağışıdır. Çorum Ülkü Ocakları olarak bizler de farkındalık yaratmak ve bu konuda kamuoyunun dikkatini çekebilmek için kan bağışında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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