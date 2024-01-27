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Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Alaca ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Çapan, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken eşi tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Çapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın kesin ölüm nedeni otopsi için Alaca Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Çorum\'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
27.01.2024 - 21:55,
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Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Ahmet Çapan'ı (82) Yıldızhan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören eşi, 112'den yardım istedi.

İbhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Çapan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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