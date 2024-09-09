Alaca'da Sağanak: Kümes Hayvanları Telef Oldu - Son Dakika
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Alaca'da Sağanak: Kümes Hayvanları Telef Oldu

Alaca\'da Sağanak: Kümes Hayvanları Telef Oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucunda Çınar Deresi taştı ve köy merkezinde birçok yol sel sularıyla kaplandı. Sel sularının etkisiyle 2 otomobil sular altında kaldı ve bazı ev, ahır ve depolar su bastı. Ayrıca, kümes hayvanları da telef oldu. Alaca Belediyesi ve Alaca Özel İdaresi ekipleri tahribatı gidermek için çalışmalara başladı.

09.09.2024 08:46
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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kümes hayvanları telef oldu, 2 otomobil sel sularının altında kaldı.

İlçede gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağışın şiddetini artırdığı Sarısüleyman köyünde Çınar Deresi taştı, köy merkezindeki birçok yol sel sularıyla kaplandı.

2 aracın sel sularıyla kaplandığı köyde bazı ev, ahır ve depoları su bastı.

Su baskınları nedeniyle bazı kümes hayvanları telef oldu.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışın neden olduğu tahribatı gidermek için Alaca Belediyesi ve Alaca Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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