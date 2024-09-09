Alaca\'da Sağanak: Kümes Hayvanları Telef Oldu

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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kümes hayvanları telef oldu, 2 otomobil sel sularının altında kaldı.

İlçede gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağışın şiddetini artırdığı Sarısüleyman köyünde Çınar Deresi taştı, köy merkezindeki birçok yol sel sularıyla kaplandı.

2 aracın sel sularıyla kaplandığı köyde bazı ev, ahır ve depoları su bastı.

Su baskınları nedeniyle bazı kümes hayvanları telef oldu.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışın neden olduğu tahribatı gidermek için Alaca Belediyesi ve Alaca Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.