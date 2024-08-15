Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçe belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, bölgeden yoğun duman yükseldiğini belirterek, ekiplerin yangını bir an önce söndürmek için çabaladığını söyledi.