Çorum'un Mecitözü ilçesinde Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı - Son Dakika
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı

Çorum\'un Mecitözü ilçesinde Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı

Mecitözü İlçe Geliştirme ve Tanıtım Ofisi tarafından düzenlenecek olan Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon için Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Çorum Belediyesi, Mecitözü Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri de yer aldı. Kurumların etkinliğe sağlayacakları katkılar toplantıda değerlendirildi.

25.04.2024 11:43
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı.

Mecitözü İlçe Geliştirme ve Tanıtım Ofisince haziran ayında yapılması planlanan organizasyon için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığındaki toplantıya Mecitözü Geliştirme ve Tanıtım Ofisi üyelerinin yanı sıra Çorum Belediyesi, Mecitözü Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temsilciler katıldı.

Toplantıda, kurumların etkinliğe sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Mecitözü ilçesinde Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı - Son Dakika

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