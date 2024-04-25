Çorum\'un Mecitözü ilçesinde Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri için hazırlıklar başladı.

Mecitözü İlçe Geliştirme ve Tanıtım Ofisince haziran ayında yapılması planlanan organizasyon için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığındaki toplantıya Mecitözü Geliştirme ve Tanıtım Ofisi üyelerinin yanı sıra Çorum Belediyesi, Mecitözü Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temsilciler katıldı.

Toplantıda, kurumların etkinliğe sağlayacağı katkılar değerlendirildi.