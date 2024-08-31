Çorum'un Osmancık ilçesinde 76 yaşındaki Behçet Alpagut hafızlık belgesi aldı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde 76 yaşındaki Behçet Alpagut hafızlık belgesi aldı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde 76 yaşındaki Behçet Alpagut hafızlık belgesi aldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Behçet Alpagut, çocukluk yıllarından itibaren Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için köy camisinde görev yapan imamlardan destek alarak hafızlık belgesi aldı. Alpagut, Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı belgenin bir fotokopi olduğunu, aslını Allah'tan mahşerde almak için dua ettiğini söyledi. Ailesi ve köy halkı da Alpagut'un başarısından gurur duyduklarını ifade etti.

31.08.2024 12:46
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Çorum'un Osmancık ilçesinde 76 yaşındaki Behçet Alpagut, hafızlık belgesi aldı.

Akören köyünde eşiyle yaşayan Alpagut, çocukluk yıllarından itibaren Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için köy camisinde görev yapan imamlardan destek aldı.

Hayatı boyunca Kur'an okumayı bırakmayan ve çevresindekilerin yönlendirmesiyle haziran ayında Samsun'da girdiği sınavı başarıyla tamamlayan Alpagut, Diyanet İşleri Başkanlığından "Hafızlık İcazetnamesi" almaya hak kazandı.

Alpagut, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı belgenin bir "fotokopi" olduğunu, aslını Allah'tan mahşerde almak için dua ettiğini söyledi.

Programlı çalıştığı için başarılı olduğunu anlatan Alpagut, 1,5 aydır sağlığı el vermemesinden ötürü Kur'an dinleyip takip ederek tekrar yaptığını kaydetti.

Alpagut, "Demek ki bu yaşa kadar nasip değilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığına hürmetlerimi sunarım, bize bunu layık gördüler. Duygumu sorarsanız, belki ağlayabilirim. 'Geç kalmışım ama demek ki unutmamışım, muhafaza edebilmişim' diye sevinç oldu içimde. Kendi kendimi hafız sanırdım, yine de şüphem olurdu ama kurulun karşısında söylenen ayetleri, sayfaları okuduğumda bu, benim için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Dünyaları verseler buna değişmem." ifadelerini kullandı.

Oğlu Muhlis Alpagut ise çocukluğundan bu yana evde Kur'an sesinin eksik olmadığına dikkati çekti.

Babasının sürekli Kur'an okumasından dolayı çevresinde "hafız" olarak bilindiğini ancak resmi belgenin yeni alındığına işaret eden Alpagut, "Hocaların teşvikiyle böyle bir şeye katılacağını söylediğinde heyecan duyduk. Yaşı ilerledi ama buna rağmen, 'Ben bunu başarırım' dedi. Babam azimli biri ve neticede başarılı oldu. Çok mutlu olduk." dedi.

Akören Köyü Muhtarı Mehmet Uçar da Behçet Alpagut'un hafızlık konusunda çok istekli olduğunu, sonunda belgesini aldığını belirterek, köy halkı olarak gurur ve sevinç duyduklarını dile getirdi.

Akören Köyü Camisi imam hatibi Abdulkerim Şekerci de 2,5 yıldır Behçet Alpagut'tan düğün, cenaze, mevlit gibi programlarda destek aldıklarını belirterek, "Kendisinin ilminden, tecrübesinden, hafızlığından istifade ettik. Diplomasını alması vesilesiyle çok mutluyuz, gururluyuz. Gençlerimize örnek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Komşusu Hasan İyar ise birlikte büyüdükleri Alpagut'un çalışkan biri olduğunu, hafızlık için çok gayret ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Osmancık ilçesinde 76 yaşındaki Behçet Alpagut hafızlık belgesi aldı - Son Dakika

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