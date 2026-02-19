Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
19.02.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Valiliğin koordinesinde, "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla düzenlenen program, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Çalgan, ramazan ayının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplum için önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

Ramazan ayının ilk gününde herkesin arzusunun sevdikleriyle birlikte iftar yapmak olduğunu dile getiren Çalgan, "Bizim için en kıymetli olan aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve yakınlarıyla beraber iftar açtık. Bu programın özellikle bugüne planlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Ramazan ayının bereketi ve kerameti sonsuz olan bir ay olduğunu vurgulayan Çalgan, "Bu ay inşallah kırgınlıklar bitecek, birbirimize dua edeceğiz. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere zulüm altında olan kim varsa bu zulmün kalkması için dua edeceğiz." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir ay olduğuna dikkati çekerek, "Böylesine mübarek bir ayda ay yıldızlı al bayrağımızın altında bizlere vatan ve bayrak bahşeden aziz şehitlerimizin yakınları ve aziz gazilerimizle beraber bu sofrada bizleri buluşturan Rabb'ime binlerce kez hamdolsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtası da konuşmalarında her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını kaydetti.

İftar programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çalgan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika

10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:17:12. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.