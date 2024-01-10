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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak İdareciler Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak İdareciler Günü için mesaj yayımladı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dağlı, mesajında mülki idare amirlerinin devleti ve hükümeti temsil ederken aynı zamanda şefkatlerini de gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, idarecilerin kamu hizmetlerini vatandaş memnuniyetini dikkate alarak sunma sorumluluğuna vurgu yaptı ve tüm mülki idare amirlerinin İdareciler Günü'nü kutladı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak İdareciler Günü için mesaj yayımladı
10.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:48
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında 10 Ocak'ın Türk İdareciler Derneği tarafından 1978'den itibaren İdareciler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Mülki amirlerin binlerce yıllık devlet geleneğinin temel taşı olduğunu ifade eden Dağlı, "Mülki idare amirlerimiz, devleti ve hükümeti temsil ederken devletin varlığı, gücü ve otoritesi ile birlikte şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki bağları güçlendirmektedirler." ifadelerini kullandı.

Devletin ve hükümetlerin politikalarının başarıyla uygulanmasında, kamu hizmetlerinin vatandaşların memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında en önemli sorumluluğu idarecilerin üstlendiğine dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"'Halka hizmet, hakka hizmettir', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturlarıyla memleketimize ve milletimize hizmeti en üstün şeref kabul eden idarecilerimiz, devletimizle vatandaşımız arasındaki bağı kuvvetlendirerek üstün bir gayretle görev yapmaktadırlar. Ülkemizin gelişmesi için büyük bir fedakarlık ve çalışma azmiyle görev yapan, başta vali yardımcılarımız ile ilçelerimizde hizmet veren kaymakamlarımız olmak üzere, tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA
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