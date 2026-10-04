Çorumlu öğrenciler TEKNOFEST'teki Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorumlu öğrenciler TEKNOFEST'teki Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorumlu öğrenciler TEKNOFEST\'teki Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın elinden aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde kurulan LONGA TEAM, TEKNOFEST 2026'da elde ettiği Türkiye birinciliği ödülünü Şanlıurfa'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde kurulan LONGA TEAM, TEKNOFEST 2026'da elde ettiği Türkiye birinciliği ödülünü Şanlıurfa'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, LONGA TEAM takımının TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknolojik Gelişmeler yarışması Ortaokul Seviyesi Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Kategorisi'nde 94,40 puanla Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Öğrenciler Ömer Kaan Fidan, Eymen Şimşek ve Orhan Efe Longa ile danışman öğretmen Mehmet Fidan, Şanlıurfa'da düzenlenen törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Öğrencilerin merakları, hayalleri ve emekleri ile öğretmenlerinin rehberliğinde bilim ve teknoloji yolculuğunda önemli bir başarıya imza attıkları belirtilen açıklamada, öğrencilerin Çorum'un adını TEKNOFEST'te Türkiye birinciliğiyle duyurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem ekseninde düşünen, araştıran, üreten ve milli değerleriyle geleceğe hazırlanan öğrencilerin başarısının gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanŞanlıurfaTeknofestTürkiyeGüncelBilimÇorumSon Dakika

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 11:02:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorumlu öğrenciler TEKNOFEST'teki Türkiye birinciliği ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei