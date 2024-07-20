Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'da Keşkek Şenliğinde Sahne Aldı - Son Dakika
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Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'da Keşkek Şenliğinde Sahne Aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, hayranlarıyla buluştu. Şenlik kapsamında yöresel ürünler sergilendi, halk oyunları gösterileri düzenlendi ve katılımcılara keşkek ikram edildi. Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Umut Benan Utku, sanatçılara teşekkür etti.

20.07.2024 23:59
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliğinde, Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve Karacakılavuz Mahallesi'nde dün başlayan şenlik kapsamında stantlarda çeşitli yöresel ürünler sergilendi, yöreye özgü gıda ürünleri satışa sunuldu.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, çocuklar için çeşitle eğlencelerin düzenlendiği şenlikte katılımcılara keşkek ikram edildi.

Şarkıcı Sabah ve Kandemir şenlikte hayranlarıyla buluştu. Programda ilk olarak Sabah sahne aldı. Daha sonra sanatçı Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İlgi gören konserde dinleyiciler Kandemir ve Sabah'ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Umut Benan Utku, şenliğinin finalinin çok güzel olduğunu ifade ederek, sanatçılara konser dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'da Keşkek Şenliğinde Sahne Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'da Keşkek Şenliğinde Sahne Aldı - Son Dakika
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