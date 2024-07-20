Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'da Keşkek Şenliğinde Sahne Aldı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliğinde, Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve Karacakılavuz Mahallesi'nde dün başlayan şenlik kapsamında stantlarda çeşitli yöresel ürünler sergilendi, yöreye özgü gıda ürünleri satışa sunuldu.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, çocuklar için çeşitle eğlencelerin düzenlendiği şenlikte katılımcılara keşkek ikram edildi.

Şarkıcı Sabah ve Kandemir şenlikte hayranlarıyla buluştu. Programda ilk olarak Sabah sahne aldı. Daha sonra sanatçı Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İlgi gören konserde dinleyiciler Kandemir ve Sabah'ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Umut Benan Utku, şenliğinin finalinin çok güzel olduğunu ifade ederek, sanatçılara konser dolayısıyla teşekkür etti.