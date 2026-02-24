Costa'dan Orban'a Sert Mesaj

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin 2026 ile 2027 yılları için Ukrayna'yı 90 milyar avroluk krediyle destekleme planına karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a seslenerek, kimsenin AB Konseyi'nin kararını engelleyemeyeceği mesajını verdi.

Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de savaşın 4'üncü yılı nedeniyle ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 4'üncü yılında, Avrupa'nın Ukrayna halkıyla omuz omuza durduğunu vurgulayan Costa, "Bugün Kiev'de bulunmak bir dayanışma ifadesi olmakla birlikte, Ukrayna halkına ve Ukrayna'ya özgürlüğümüz için verdikleri mücadele için teşekkür etmenin de bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Bu yıl dönümünün sadece geçmişi hatırlamakla ilgili değil, geleceği şekillendirmekle ilgili olduğunun altını çizen Costa, "Bu gelecek Moskova'da değil, Kiev'de yazılıyor. İleriye giden tek yol, uluslararası hukuka, egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine dayanan adil ve kalıcı bir barıştır. Rusya'nın savaş alanında başarısız olduğu yerde müzakere masasında kazanımlar elde etmesine izin verilemez." diye konuştu.

Costa, ABD öncülüğündeki görüşmeler de dahil olmak üzere sürdürülebilir barışa yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın ciddi bir şekilde müzakere masasına oturması ve bu savaşı kazanamayacağını kabul etmesi gerekiyor. Dört yıllık saldırganlığın ardından Ukrayna dimdik durdu ve Rusya Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamadı. Şimdi ise Rusya, iyi niyetle müzakerelere girmek yerine, saldırılarını yoğunlaştırıyor ve çok sert bir kışın ortasında hayati enerji altyapısını hedef alıyor."

AB'nin desteğinin sadece acil durumla sınırlı olmadığını vurgulayan Costa, "Ukrayna'nın geleceği AB'dedir. Refah içinde, demokratik bir Ukrayna'nın AB'ye girmesi, tüm Avrupa için bir güvenlik garantisi ve barış sürecinin kilit unsurlarından biridir." diye konuştu.

Costa üyelik sürecinin AB kurumları nezdinde olumlu seyrettiğine işaret ederek, "Yakın gelecekte üyelik yolunda önemli ilerlemeler bekleyebiliriz." dedi.

Orban'a çağrı

Costa, Macaristan'ın Ukrayna'nın Drujba boru hattı üzerinden Avrupa'ya Rus petrolü taşınmasını engellenmesi gerekçesiyle AB'nin Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredisini bloke etmesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle, bu iki şey birbiriyle bağlantılı değil. Elbette, bir üye devletin söz konusu ülkeyle bir sorunu olduğunda, AB kurumlarının bu üye devletleri desteklemesi ve üçüncü ülkeyle ilgili sorunları gündeme getirmesi bir görevdir. Başkan Zelenskiy ile bu boru hattı konusunda yaptığımız şey de bu ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın bu boru hattının onarımının kaç yıl süreceğine dair bir değerlendirme sunacağı konusunda anlaştık."

Ukrayna'ya yapılacak yardımla ilgili de Costa, şunları kaydetti:

"AB Konseyi bir karar aldığında, tüm üye devletlerin bu kararı uygulamak için işbirliği yapması gerekir ve hiç kimse AB Konseyi'nin kararını durduramaz, engelleyemez veya engellemeye çalışamaz. Yalnızca AB Konseyi'nin kararı değiştirilebilir. Bu nedenle Başbakan (Viktor) Orban'a yazdım ve bunun samimi işbirliği ilkesini ihlal ettiğini belirterek, 18 Aralık 2025'te AB Konseyi tarafından alınan kararın uygulanmasında derhal işbirliği yapmaya çağırdım. Bu arada Komisyon'u, AB'ye şantaj yapmaya çalışan herkesi engellemek için anlaşmada sahip olduğumuz tüm araçları kullanmaya ve AB Konseyi'nin kararını uygulamaya davet ediyorum."