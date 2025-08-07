Cotton'dan Pentagon'a Erişim Yasağı Çağrısı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, ülke vatandaşı olmayanların, Savunma Bakanlığı sistemlerine erişmesine izin verilmemesi için politika değişikliğine gidilmesi çağrısında bulundu.

Cotton, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup yazarak, daha önce "Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sistemleri üzerindeki tehdit ve nüfuzuna" karşı başlattıkları diyaloğu sürdürmek istediğini belirtti.

Bakanlığın mevcut yönergeleri çerçevesinde, ABD vatandaşı olmayanların Pentagon sistemlerine erişimine olanak tanındığını kaydeden Cotton, "Yabancı kişilerin Pentagon sistemlerine erişmesine asla izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Cotton, talep ettiği bu politika değişikliğinin, Bakanlığın yetkileri dahilinde hemen yürürlüğe konulabileceğini hatırlatarak, bu konuda harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Vatandaş olmayanların Pentagon sistemlerine erişim yasağının yasalaşması konusunu Kongre ile de tartışacağını belirten Cotton, Bakanlıktan sistemlerde belirlenen açıklar hakkında bilgi notu talep etti.

Cotton, ABD'li bilişim şirketi Microsoft'un, Çin ile imzaladığı iş anlaşmaları hakkındaki gelişmeleri de takip ettiğini vurguladı.

Çinli mühendislerin Pentagon sistemlerine erişimi tartışma yaratmıştı

Microsoft'un, Pentagon'daki bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığı ve ABD'li personelin ise bu süreci yeteri kadar denetlemediği iddiaları temmuzda gündem olmuştu.

Ülkenin en hassas verilerinin savunmasız bırakıldığı ileri sürülmüş, Cotton da Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama talep etmişti.

Hegseth, durumun en kısa sürede araştırılacağını belirtmiş, Microsoft ise konuya ilişkin endişelerin ardından teknik destek için Çinli mühendislerden artık yardım alınmayacağını açıklamıştı.