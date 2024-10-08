İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, 11 Ekim'de sezonunun ilk konserini verecek.
CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek konserde, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" ve "Beş Şehir" adlı eserlerinde öne çıkan bestekarların eserleri seslendirilecek.
Şef Hakan Talu yönetimindeki konserde, eğitimci türkolog Reyhan Çınar metinleri okuyacak.
Abdülkadir Meragi'nin "Segah Kar" eseriyle başlayacak konserde, Itri'nin "Nevakar", Dede Efendi'nin "Ferahfeza Peşrev" ve "Sultanıyegah Ağır Semai", Neyzen Emin Efendi'nin "Neva Saz Semaisi" eserleri icra edilecek.
Yazar Beşir Ayvazoğlu, konser öncesi CRR fuayesinde gerçekleşecek söyleşide, Tanpınar'ın ses dünyasını anlatacak.
Son Dakika › Güncel › CRR Türk Müziği Topluluğu Sezonu Açıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?