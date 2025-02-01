CTE'den Suikast İddialarına Cevap - Son Dakika
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CTE'den Suikast İddialarına Cevap

CTE, tutuklulara yönelik zehirlenme iddialarının asılsız olduğunu ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

01.02.2025 04:16
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE), ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin spekülasyon olduğu, sansasyon oluşturmaya yönelik iddiaların kabul edilemeyeceği ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer verilen, ceza infaz kurumlarının işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin, tamamen spekülasyona dayalı olduğu vurgulanarak, bu söylemlerin ceza infaz sistemine olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içerdiği kaydedildi.

Ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkumların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CTE'den Suikast İddialarına Cevap - Son Dakika

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