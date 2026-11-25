Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 Aralık'ta yapılacak genel ve yerel seçimler öncesi ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, "Ortak Gelecek Programı"nı açıkladı.

Başkent Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 6 Aralık'ta yapılması planlanan genel ve yerel seçimlerden önce partisinin programı ve vaatlerinden oluşan "Ortak Gelecek Programı"nı basın mensuplarıyla paylaştı.

İncirli, "toplumun devlete olan güvenini yeniden tesis etmek" istediklerini belirterek, her alanda şeffaf olacaklarını ifade etti.

CTP Genel Başkanı İncirli'nin açıkladığı "Ortak Gelecek Programı" 3 stratejik eksen, 14 dönüşüm alanı ve 100'den fazla politikayı kapsıyor.

Programda kamu yönetimi, ekonomi, eğitim, sağlık, sosyal politikalar, üretim, enerji ve çevre gibi alanlara ilişkin 16 temel başlık altında hedefler bulunuyor.