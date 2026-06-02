CTP'den TDP'ye kurultay sonrası nezaket ziyareti - Son Dakika
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CTP'den TDP'ye kurultay sonrası nezaket ziyareti

02.06.2026 22:34
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CTP heyeti, TDP'yi ziyaret ederek erken seçim ve ekonomik konuları görüştü.

(KKTC) - Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti, TDP Kurultayı sonrası başarı dileklerini iletmek amacıyla Toplumcu Demokrasi Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmede erken seçim süreci, yerel yönetimler, ekonomik sorunlar, yoksullaşma ve toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi'ne kurultay sonrası nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, güncel siyasi gelişmeler ve iki parti arasındaki demokratik zeminde iletişim ile iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmede erken seçimin zorlanması, yerel yönetim takvimi, yol haritaları ve erken genel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca ülkede derinleşen yoksullaşma, ekonomik sorunlar, üretimde yaşanan gerileme, yolsuzlukla mücadele, demokrasi, kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesi, hukuk devleti ve kurumsal çöküş başlıkları ele alındı.

Toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi, değişim iradesinin büyütülmesi ve ortak sorumluluk alanlarının geliştirilmesi konusunda iki partinin üstlenebileceği roller üzerinde duruldu.

Görüşmede, CTP ve TDP'nin farklı örgütsel yapılar ve ayrı tüzel kimlikler içinde olmasına rağmen, ülkeye ve topluma karşı taşıdıkları tarihsel sorumluluk bilinciyle demokratik zeminde iletişim ve iş birliğini sürdürme iradesi ortaya konuldu.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyeleri Filiz Besim, Hasan Öztaş, Koral Aşam ve Ürün Solyalı eşlik etti. TDP heyetinde ise Genel Başkan Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve MYK üyeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Ctp, Son Dakika

Son Dakika Güncel CTP'den TDP'ye kurultay sonrası nezaket ziyareti - Son Dakika

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