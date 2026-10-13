CTP KTÇB'de üretici sorunlarını dinledi, İncirli planlı tarım politikası sözü verdi - Son Dakika
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CTP KTÇB'de üretici sorunlarını dinledi, İncirli planlı tarım politikası sözü verdi

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CTP KTÇB\'de üretici sorunlarını dinledi, İncirli planlı tarım politikası sözü verdi
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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, KTÇB'yi ziyaret ederek üretim maliyetleri, destekler ve finansmana erişimi ele aldı. İncirli planlı tarım politikası izleyeceklerini, KTÇB Başkanı Mehmet Nizam ise uygulanabilir ve kalıcı politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

(LEFKOŞA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli (CTP), parti heyetiyle birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni (KTÇB) ziyaret etti. Ziyarette, tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceği ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni (KTÇB) ziyaret etti. Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye, Milletvekilleri Fide Kürşat, Filiz Besim ve Salahi Şahiner, Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz ve MYK üyesi Feriha tel eşlik etti. KTÇB heyetinde ise Birlik Başkanı Mehmet Nizam ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Görüşmede, tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca görüşmede, üretim maliyetlerindeki artış, akaryakıt fiyatları, tarımsal destekler, üreticilerin finansmana erişimi ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği konuları ele alındı. Karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşıldığı görüşmede, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, görüşmede yaptığı değerlendirmede tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından önemine işaret etti. "Üretime dayalı bir ekonomik yapı kuracağız" diyen İncirli, planlı bir tarım politikası izleyeceklerini ifade etti. Tarımla ilgili kararların üreticiler ve sektör temsilcileriyle istişare içerisinde alınacağını vurgulayan İncirli, üretenin emeğinin karşılığını aldığı, gençlerin de üretime katılabildiği sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti.

KTÇB Başkanı Mehmet Nizam da görüşmede, üreticilerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için uygulanabilir ve kalıcı politikalara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
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