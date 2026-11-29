Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 Aralık'ta yapılacak genel ve yerel seçimler öncesinde ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele'de miting düzenledi.

İskele Ecevit Meydanı'nda gerçekleşen mitingde CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.

Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan İncirli, Kıbrıs Türk halkının yaşanan bütün adaletsizlik ve eşitsizliklere karşı daha da bütünleştiğini ve ayağa kalktığını belirterek, "56 yıldır bu yolu yürüyoruz ve hiçbir güç bizi durduramayacak. Biz bu yolu yürürken eşitlik, adalet, emek, özgürlük ve barış için yürüyoruz." ifadelerini kullandı.