Çubuk Barajı\'nda Silahlı Saldırı

Ankara'da gezmek için Çubuk Barajı'na giden bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir zanlı, gezmek için Çubuk Barajı'na gelen Serdar K'ye tüfekle ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Serdar K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.