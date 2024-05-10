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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Demirbaş, Çubuk Belediyesi Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda, her zaman engellilerin ve engelli yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Engelliler yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Demirbaş, "Engelsiz Yaşam Merkezi açtık ve burada çok sayıda sosyal faaliyetler yaptık. Elbette bunlar yetmez ve daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Bu dönem sizlerin daha çok sosyal olmanız için kurslar açacağız." diye konuştu.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Fatma Karahan da Başkan Demirbaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programda Başkan Demirbaş, katılımcıların taleplerini dinledi.