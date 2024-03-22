Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Sporcusu Ahmet Ünal Altın Madalya Kazandı

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Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ahmet Ünal, altın madalya kazanarak ilçenin gururu oldu.

Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen 33 ülkeden 488 sporcu ile antrenör, idareci ve refakatçinin katıldığı down sendromluları olimpiyatı Antalya'da düzenleniyor.

Antalya Spor Salonu'ndaki turnuvaya katılan özel milli sporcu Ahmet Ünal, 73 kiloda altın madalya elde etti.

Antrenör Ahmet Koçyiğit, sporcularının elde ettiği başarı ile sadece ilçelerinin değil Ankara ve Türkiye'nin de gururu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcumuz turnuvada sırasıyla İtalya, Polonya, Portekiz, Türkiye ve Arjantin'den rakiplerinin tamamını hiç puan vermeden yendi. Geçtiğimiz yıl elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir başarı alması bizleri son dere mutlu etti. İnşallah bundan sonra hedefimiz dünya şampiyonluğu."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Ahmet Ünal'ı tebrik ederek, "İlçemizi sporcu şehri yapma konusundaki adımlarımızın ne kadar doğu bir karar olduğunu Ahmet kardeşimizin elde ettiği başarıyla bir kez daha görmüş olduk. Kurduğumuz kulüpte 25 farklı branşta 1600 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Yeni dönemde bu sayıyı artırmak ve daha fazla gencimizi spora teşvik etmek için çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.