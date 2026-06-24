Çubuk Eğitim Festivali Başladı - Son Dakika
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Çubuk Eğitim Festivali Başladı

24.06.2026 19:54
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Çubuk'ta düzenlenen eğitim festivali, kortej yürüyüşü ve etkinliklerle açıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kaymakamlık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Çubuk Eğitim Festivali, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Festival kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve davetliler, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi bahçesinden Çubukabad Parkı'ndaki festival alanına kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Festivalin açılış programına, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, festivalin merkezinde çocuklar ve gençlerin bulunduğunu belirterek, "Bir ülkenin geleceği, yetiştirdiği nesiller kadar güçlüdür. Bugün burada sergilenen her çalışma, çocuklarımızın emeklerinin, hayallerinin ve umutlarının bir yansımasıdır." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ilçenin bir eğitim şehri olduğunu vurgulayarak, "Eğitimde, sporda ve sosyal faaliyetlerde elde edilen başarılarla ilçemiz Ankara'da adından söz ettiren bir konuma gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından okulların hazırladığı stantlar gezildi. Festival alanında Kadın El İşleri Atölyesi, GastroÇubuk, Eğitim Gönüllüleri ve çeşitli kurumların tanıtım stantları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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