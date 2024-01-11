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Çubuk ilçesinde balıkçı esnafı denetlendi - Son Dakika
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Çubuk ilçesinde balıkçı esnafı denetlendi

Çubuk ilçesinde, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından Cengiz Topel ve Atatürk Caddeleri ile pazar yerindeki balık satıcıları denetlendi. Veteriner hekim Bekir Kılınç, denetimlerde balıkların tazeliği ve dondurulmuş ürünlerin doğru şekilde sunulup sunulmadığına dikkat ettiklerini belirtti. Esnaf Mehmet Genç ise denetimlerin müşterilerin güvenli alışveriş yapmasını sağladığını ve belediyenin bu çalışmasını desteklediklerini ifade etti.

Çubuk ilçesinde balıkçı esnafı denetlendi
11.01.2024 - 15:05,
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Çubuk ilçesinde, balıkçı esnafı denetlendi.

Çubuk ilçesinde, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüklerince, Cengiz Topel ve Atatürk Caddeleri ile pazar yerindeki balık satıcıları denetlendi.

Konuya ilişkin bilgi veren veteriner hekim Bekir Kılınç, kontrollerde tezgahlarda bulunan balıkların taze olup olmaması, dondurulmuş gelenlerin buzları çözülerek satışa sunulup sunulmadığına dikkat ettiklerini söyledi.

Denetimlerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden esnaf Mehmet Genç ise, "Denetimler sayesinde müşterilerimiz de gönül rahatlığıyla balıklarını alıyorlar. Belediyemizin bu çalışmasını destekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Mustafa Kemal Atatürk, Zabıta, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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