Çubuk ilçesinde, balıkçı esnafı denetlendi.

Çubuk ilçesinde, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüklerince, Cengiz Topel ve Atatürk Caddeleri ile pazar yerindeki balık satıcıları denetlendi.

Konuya ilişkin bilgi veren veteriner hekim Bekir Kılınç, kontrollerde tezgahlarda bulunan balıkların taze olup olmaması, dondurulmuş gelenlerin buzları çözülerek satışa sunulup sunulmadığına dikkat ettiklerini söyledi.

Denetimlerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden esnaf Mehmet Genç ise, "Denetimler sayesinde müşterilerimiz de gönül rahatlığıyla balıklarını alıyorlar. Belediyemizin bu çalışmasını destekliyoruz." diye konuştu.