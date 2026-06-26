Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 18 bin 750 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl katıldı.
Kaymakam Bakır, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak, karnelerini verdi.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş da öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Programa AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta 18 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?