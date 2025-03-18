Çubuk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki törende, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Çanakkale Geçilmez" temalı tiyatro gösterisi gerçekleştirdi, çeşitli gösteriler sundu.

Program, Beyazıt Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı'nın ziyaret edilmesi ve şehitler için mevlit okutulmasıyla sona erdi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, CHP İlçe Başkanı Alaattin Cinalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Caner Koca, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.