Çubuk\'ta 23 Nisan törenleri düzenlendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Çubuk Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı gösteri sunuldu, şiirler okundu.

Etkinlikler kapsamında Belediye Başkanı Baki Demirbaş, makam koltuğunu temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Koçak'a devretti.

Park ve Bahçeler Müdürü Bahri Şahin'i telefonla arayan Koçak, mahallelere temalı çocuk parkları yapılması için talimat verdi.

Demirbaş, ziyarete gelen çocuklarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.