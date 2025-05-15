Çubuk'ta Baklavacılar Bayram Mesaisinde

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla baklava talebini karşılayabilmek için baklavacılar yoğun mesai harcıyor.

Çubuk ilçesinde baklavacı Pakize Çam, Kurban Bayramı dolayısıyla baklava talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcadığını belirtti.

İlçe dışından da müşterileri bulunduğunu kaydeden Çam, yaklaşık 11 çeşit baklavadan bayramlarda en çok kıvırcık, düz ve midye çeşidinin tercih edildiğini söyledi.

Eleman sıkıntısı nedeniyle gelen talebi karşılayamama korkusu yaşadığını ifade eden Çam, şöyle konuştu:

"Yetiştirmek için çok fazla mesai yapıyoruz. Baklava yapmak o kadar güzel bir meslek ki, o kadar değerli bir iş ki, ben istiyorum ki genç kızlarımız bu işi öğrensin. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Herkes gelsin bu mesleği öğreteyim istiyorum. Yanımızda çalışacak usta bulabilsek, daha çok sipariş alabiliriz. Baklavamız kaliteli ve lezzetlidir. Çok ince açtığımız için baklavalarımız çıtır oluyor."