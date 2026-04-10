Çubuk’ta Domates Ekim Çalışmaları Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde domatesin yeni sezon ekim çalışmaları başladı.

İlçeye bağlı mahallelerde üreticiler, fide dikimi öncesi hazırlıklarını tamamlarken seralarda "şaşırtma" olarak bilinen fide aktarma işlemleri gerçekleştiriliyor. Yeni sezonla birlikte üreticiler yoğun bir mesaiye başladı.

Üreticilerden Ahmet Karakütük, sezon hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Özel aşılı fideler kullanıyoruz. Çubuk domatesinin aroması çok güçlü. Ankara'nın birçok ilçesinden buraya gelip alıyorlar. Üretimimiz 300-350 ton civarında. Ürünlerimizi doğrudan tüketiciye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Murat Şan da, yaklaşık 18 yıldır domates üretimi yaptığını belirterek, yıllık 40-60 ton arasında üretim gerçekleştirdiklerini ve ürünlerin doğal yöntemlerle yetiştirildiğini söyledi.

Üreticilerden Berat Yılmaz ise, Çubuk domatesinin en önemli özelliğinin toprak ve su kalitesinden kaynaklanan aroması olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizde hem açık alanda hem de seralarda üretim yapıyoruz. Dönüm başına yüksek verim elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.