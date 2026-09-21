Çubuk\'ta kadınlar doğal sirke üretimini ve pazarlamayı bir haftada öğrendi

ANKARA (AA) – Ankara'nın tarım ve hayvancılıkla öne çıkan Çubuk ilçesinde, doğal yöntemlerle sirke üretimi ve ürünlerin pazarlanmasına yönelik kadınlara eğitim verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen bir haftalık eğitime katılan kadınlara, ilçede yetişen meyvelerin işlenmesi, doğal sirke üretimi, ürün geliştirme, ambalajlama, markalaşma ve pazarlama konularında bilgi aktarıldı.

Çubuk'un doğal yapısı ve iklimi sayesinde çok sayıda meyvenin yetiştiğini belirten eğitmenler, özellikle Çubuk Turşusu üretiminde kullanılan sirkenin yanı sıra alıç gibi meyvelerden sirke üretiminin doğru yöntemlerini uygulamalı ve teorik olarak anlattı.

Sirke yapımı eğitimi veren Prof. Dr. Aysun Ergene, meyvelerde bulunan şekerin iki aşamalı fermantasyon sonucunda asetik aside dönüştüğünü belirterek, eğitimle bu sürecin doğru şekilde uygulanmasını amaçladıklarını söyledi.

Ürün tanıtım ve markalaştırma eğitmeni Necat Kuzu ise kadınlara marka oluşturma, iyi ürün geliştirme, müşteri beklentileri ve ambalajın önemi konularında eğitim verdiklerini ifade etti. Kuzu, Çubuk Turşusu'nun bölgede güçlü bir marka haline geldiğini belirterek, "Öğren, üret, sat." mesajını verdi.

Kursiyerlerden Hatice Esim, eğitimde sirke yapımıyla ilgili doğru bilinen bazı yanlışları öğrendiklerini belirterek, sirkenin meyvenin kendi fermantasyonuyla oluştuğunu öğrendiğini söyledi.

Bedriye Çakır da sirke oluşumunda "sirke anası" bulunmaması durumunda ürünün kullanılamayacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını öğrendiklerini belirterek, küflenme veya tat bozukluğu olmadığı sürece sirkenin kullanılabileceğini öğrendiklerini ifade etti.