Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı süren Kur'an kurslarına destek için kermes organize edildi.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen kermeste, Kur'an kursu öğretmenleri ve velilerin hazırladığı yiyecekler ile el emeği ürünler satışa sunuldu.
Kermesteki stantları gezen vatandaşlar alışveriş yaptı.
Öğretmenlerden Handan Muslu, gazetecilere, ilçede yapımı devam eden Kur'an kursları ve gençlik merkezine destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Kermes 4 gün ziyarete açık olacak.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Kur'an Kursları İçin Kermes Düzenlendi - Son Dakika
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