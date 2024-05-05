Çubuk'ta Kuraklık ve Sağanak İçin Yağmur Duası - Son Dakika
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Çubuk'ta Kuraklık ve Sağanak İçin Yağmur Duası

Çubuk\'ta Kuraklık ve Sağanak İçin Yağmur Duası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşucular ve çiftçiler, yıl içinde yaşanan kuraklık ve son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur ve şükür için dua etti. Aşağı Çavundur ile Güldarpı mahallelerinde toplanan turşu üreticileri ve çiftçiler kurban keserek yağmur duası yaptı. Yağmur duasına katılanlar, kurban etlerinden yapılan yemeklerle ikram edildi. Belediye Başkanı ve diğer yetkililer, yağmurun bol olması ve çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için dua etti.

05.05.2024 20:41
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşucular ve çiftçiler yıl içinde yaşanan kuraklık ile son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur ve şükür için dua etti.

Aşağı Çavundur ile Güldarpı mahallelerinde toplanan turşu üreticileri ve çiftçiler yıl içinde yaşanan kuraklık ile son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle kurban kesti.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Milletvekili Adnan Peker, Belediye Meclisi Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle sakinlerinin yanı sıra civar köy ve mahallelerden vatandaşlar katıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Çubuk 2 Barajının bulunduğu tepelere çıkan mahalle sakinleri 4 büyükbaş kurban kesti. Tepede kılınan namaz ve okunan duaların ardından mahalle imamı yağmur duası yaptırdı. Yağmur duasına gelen yaklaşık 2 bin kişiye kurban etlerinden pişirilen homaça yemeği ve bulgur pilavı ikram edildi.

Çubuk turşusunun ham maddesi salatalıkların ekiminden önce yağmura ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Aşağı Çavundur Mahallesi Muhtarı Abdullah Esre, bu nedenle yağmur duasına çıktıklarını dile getirdi.

Dualarına iştirak eden herkese teşekkür eden Esre, "Kurbanımızı kestik, dualarımızı ettik yağmur yağması için. Allah'ımıza şükürler olsun, yağmurumuz yağmaya başladı." diye konuştu.

İlçede mahallelerin yağmur ve şükür duasına çıktığını anlatan Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, "Allah kabul etsin inşallah yağmur, rahmet ve bereket bol olur. Çiftçimizin yüzünün güldüğü bir sezon olur inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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